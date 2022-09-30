Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı - Son Dakika
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Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı

30.09.2022 16:58
Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı.

Hızırtepe Mahallesi'nde inşaatı süren ortaokul binasının giriş tarafındaki saçak, beton döküldüğü sırada çöktü.

Saçağın değdiği iskelede bulunan işçi M.Ş.U, bacağından hafif şekilde yaralandı. İşçinin sağlık kontrolleri ayakta gerçekleştirildi.

Bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul inşaatında saçağın çökmesi sonucu bir işçi hafif yaralandı - Son Dakika
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