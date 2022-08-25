Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 572 gram sentetik uyuşturucu, 89 ectacy, 22 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 2 lyrica, 2 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 2 bin 30 lira ele geçirildi. Konuya ilişkin 1'i kadın toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.