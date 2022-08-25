Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.08.2022 12:16
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 572 gram sentetik uyuşturucu, 89 ectacy, 22 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 2 lyrica, 2 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 2 bin 30 lira ele geçirildi. Konuya ilişkin 1'i kadın toplamda 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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