Sakarya\'nın Galibiyet Hedefi

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadelesini sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında ABB EGO Spor'u ağırlayacak.

Ligde oynadığı 11 maçın tamamını kazanan yeşil-siyahlılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Büyükşehir ekibi, kendi evindeki bu kritik karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabakayı basketbol severler ücretsiz olarak takip edebilecek. - SAKARYA