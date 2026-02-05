Sakarya'nın K9 Köpekleri Afetlere Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'nın K9 Köpekleri Afetlere Hazırlanıyor

Sakarya\'nın K9 Köpekleri Afetlere Hazırlanıyor
05.02.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, K9 köpeklerini olası afetlerde arama kurtarma için eğitiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin K9 köpekleri, olası enkaz, sel ve kayıp vakalarında yürütülen operasyonlarda canlara umut olmak için eğitiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 6 yaşındaki "Reina", 2 buçuk yaşındaki "Ateş", Belçika Malinois cinsi "Google" ve 3 buçuk yaşındaki "Labrador"un olası afet anlarına hazırlık için eğitildikleri belirtildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı K9 Arama Kurtarma Biriminin, afet ve arama kurtarma operasyonlarına karşı hazır kıta olabilmek için tatbikatların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Tam 1 yıl önce 6 Şubat 'Asrın Felaketi'nde, 27 yıl önce 17 Ağustos 1999'da şehrin ve 85 milyonun yüreğinde kor olup kalan acıyı tekrar yaşamamak için hem sahada hem de eğitim alanında büyük gayret ortaya koyan Büyükşehir, K9 köpeklerini en zor gün için hazırlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çalışmalarda enkaz, iz takip ve arama senaryolarına yönelik parkurlarda eğitim verildiği, farklı arazi ve hava koşullarına uyum sağlamaları için antrenmanların zor görevlerde ve şartlarda gerçekleştirildiği anlatıldı.

Grup Amiri Murat Akbaş ile eğitmenler İsrafil Yiğit ve Fatih Demir eşliğinde yürütülen çalışmalarda 4 aktif K9 arama kurtarma köpeğinin bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, "Reina", "Ateş" ve "Google"ın enkaz arama alanında görev aldığı, "Labrador"un ise canlı iz ve koku takip alanında yetiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, K9 ekibinin, 19 Temmuz 2019'da Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde, 30 Ekim 2020'de İzmir Bayraklı ilçesinde Barış Sitesi, Emrah Apartmanı ve özellikle Yılmaz Erbek Apartmanı'nda, 6 Şubat 2023'te ise Kahramanmaraş depreminde günlerce çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'nın K9 Köpekleri Afetlere Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:04:54. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'nın K9 Köpekleri Afetlere Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.