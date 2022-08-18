Kaza saat 19.45 sıralarında, Kaynarca Başoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Recep T. idaresindeki 54 AAZ 601 plakalı traktör, fındık bahçesinde çalışan 23 işçi ile birlikte yola çıktı. Tali yoldan ana yola çıkan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan işçiler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 7 YARALI - Son Dakika

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