FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 7 YARALI - Son Dakika
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FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 7 YARALI

18.08.2022 21:34
FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 7 YARALI

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Kaza saat 19.45 sıralarında, Kaynarca Başoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Recep T. idaresindeki 54 AAZ 601 plakalı traktör, fındık bahçesinde çalışan 23 işçi ile birlikte yola çıktı. Tali yoldan ana yola çıkan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan işçiler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKU DEVRİLDİ 7 YARALI - Son Dakika

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