Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu

30.07.2022 17:34
Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 47 yaşındaki kadın, yaklaşık 14 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 47 yaşındaki kadın, yaklaşık 14 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Dün oğluyla İçdedeler Mahallesi Gölveran yolundaki tarlasına giden Zeynep Y. ormanlık alanda kayboldu.

Annesini aramaya başlayan oğlu, herhangi bir iz bulamayınca durumu Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 14 saat sonra ormanlık alanda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kayıp kadın yaklaşık 14 saat sonra ekiplerce bulundu Kayıp kadın yaklaşık 14 saat sonra ekiplerce bulundu Aynı bölgede iki farklı elektrikli bisiklet kazası: 1'i çocuk 4 yaralı Aynı bölgede iki farklı elektrikli bisiklet kazası: 1'i çocuk 4 yaralı
Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Sakarya, Taraklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Taraklı'da ormanda kaybolan kadın 14 saat sonra bulundu - Son Dakika
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