Sakarya sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sakarya sahilde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Sahilde erkek cesedi bulunduSAKARYA'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu.

Sahilde erkek cesedi bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sakarya sahilde erkek cesedi bulundu

Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:30 Kaynak: DHA
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Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
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