"Sakarya sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kent sporuna katkı sunmaya, hakemlerin, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) ile İl Hakem Kurulunca düzenlenen sezon açılış programına katılan Yüce, spora bütüncül şekilde yaklaştıklarını belirtti.

Yüce, spor için tesis, sporcu ve gerekli ekipmanlar ne kadar gerekliyse, hakem ve gözlemcilerin de olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "Şehrimiz modern spor tesislerine sahip. Geçmişte nice oyuncuları Türk sporuna kazandıran şehrimiz, altyapı anlamında da çok zengin. İnşallah Sakarya sporuna katkı sunmaya, hakemlerimizin, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun her alanında yapacağımız çalışmalarla başarıyı yakalayacağız. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, desteklerinden ötürü Yüce'ye plaket takdim etti.

Etkinliğe, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, İl Hakem Kurulu Başkanı Özgür Aygün, TFFHGD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öztürk, Sakaryaspor Kulübü Başkanı İbrahim Nalbant, hakemler, spor adamları ve çok sayıda davetli katıldı.