Sakarya Ticaret Borsası
48 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 0,75
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,00
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 34,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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