Sakarya ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Sakarya ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Sakarya ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Sakarya ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Sakarya ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Karabük Belediyesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminali, halk otobüsleri, dolmuşlar, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, okullar, umumi tuvaletler, camiler, huzurevi, sevgi evleri ve tren istasyonunda dezenfeksiyon yaptı.

Ekipler, şehrin işlek caddeleri ve ortak kullanım alanları ile otobüs terminali, otobüs durakları ve minibüsleri ilaçlı ve köpüklü suyla yıkadı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ederek, dünyayı etkisi altına alan salgını atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlardan koronavirüse karşı kendilerine yardımcı olmasını isteyen Vergili, "Halkımızdan devletimizin yaptığı çağrılara kulak vermelerini rica ediyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte sorunsuz atlatırız." dedi.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 kişiden oluşan 5 ekip, Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığına zararı bulunmayan dezenfektanlar kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası çevresi, Tıp Merkezi, Şemsiyeli Park, Orhan Cami etrafı, Karaağaç Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı, Kudüs Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, gar ve Gar Meydanı, Güney ve Kuzey Terminaller, Orta Garaj, Rüstemler Tesisleri, Yenikent Park, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Korucuk Park'ta dezenfeksiyon yaptı.

Kent genelinde dezenfeksiyon, aralıksız ve düzenli olarak sürdürülecek.

Sakarya, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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