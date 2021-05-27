Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi - Son Dakika

Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi

27.05.2021 11:57
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi, System.String[]

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin büyük çabaları sonucunda Arıcılığın 'Meslek' olarak kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde arıcılara "Arıcılık Ustalık Belgesi" verilmeye devam ediyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin büyük çabaları sonucunda Arıcılığın 'Meslek' olarak kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde arıcılara "Arıcılık Ustalık Belgesi" verilmeye devam ediyor. Program kapsamında Sakarya'da hak eden arıcılara ustalık belgeleri törenle verildi.

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene, TAB Genel Başkanı Ziya Şahin ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TAB Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Kaba, Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve arıcılar katıldı. Programda "Arıcılık Ustalık Belgesi" almaya hak kazanan belgeleri törenle verildi.

Törende konuşan TAB genel Başkanı Ziya Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Bilindiği gibi arıcılık, 2021 yılına kadar meslek olarak kabul edilmiyordu. Türkiye arıcısı olarak en büyük eksikliğimizdi. Bu eksikliğimizi 2019 yılının son aylarından başlamak üzere 2020 yılının son ayına kadar ciddi çalışmamız neticesinde giderdik. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklı Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile süren 1-1,5 yıllık çalışmada netice aldık. Destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, çok teşekkür ediyorum. Bakanımızın bu konuda çok büyük emekleri var. Artık arıcılık camiamızın bir statüsü var. Bizden sonra yetişecek gençlerimiz eğitimli gençlerimiz olacak. Biz bugün arı sütü, polen, propolis dedikleri zaman hep soru işaretleri ile bakıyoruz. Ama bizden sonra yetişecek gençlerimiz, eğitimli gençler olacak" diyerek ilk defa böyle bir belge vermenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin ve yönetiminin çok büyük gayretleri sonucunda arıcılığın artık meslek grubuna dahil olduğunu belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Başkan Şahin'e tebrik ve teşekkür etti. Arıcılığın bugüne kadar meslek sayılmadığını belirten Yüce, "Bugüne kadar arıcılık, hobi olarak yapılan amatör olarak yapılan bir meslek bile sayılmayan bir uğraş idi. Ziya Başkan ve yönetiminin çok büyük gayretleri ile şükürler olsun artık meslek grubuna dahil oldu" diyerek sertifika almaya hak kazanan arıcılara tebrik etti.

Kendisinin de sertifikalı bir arıcı olduğunu kaydeden Başkan Yüce, "Arı hayattır, her şeydir. Arının önemini dünya insanlığı her geçen gün daha çok anlayacaktır. İnanıyoruz ki gelecek kuşak daha bilinçli arıcılık yapacaktır. Arıcılığın sadece bal olmadığını çok daha iyi bilecektir. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, Apiterapi Merkezi planlıyoruz. Yani balla, arı sütü ile arı zehri ile polenle, doğal ürünlerle tedavi merkezi oluşturmanın projesini hazırlıyoruz. Dolayısıyla biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Arıcılarımıza bu şekilde hizmet vermeyi planlıyoruz. Arıcılar bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.

Arıcıların Başkan Ziya Şahin'in bilmesini de tavsiye eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sertifika alanları tebrik ederek her zaman arıcının yanında olduğunu söyledi. - SAKARYA

Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi
Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi

Ekrem Yüce, Ziya Şahin, Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sakaryalı arıcıların ustalıkları belgelendi - Son Dakika Ekonomi


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