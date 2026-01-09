Sakaryaspor, Bandırmaspor'u Ağırlıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın evinde Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 16. sırada bulunan Sakaryaspor, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yla çıkacağı ilk maçta Bandırmaspor'u yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.
