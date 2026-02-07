Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki Ganalı forvet Owusu Kwabena'yı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Owusu Kwabena'nın transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Owusu." ifadelerine yer verildi.
Owusu, daha önce Ankaragücü forması da giymişti.
Sakaryaspor, Ganalı Forvet Owusu'yu Transfer Etti
