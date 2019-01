Sakaryaspor-Keçiörengücü: 2-2

STAT: Sakarya Yeni AtatürkHAKEMLER: Emre Kargın(xx), Cemalettin Gündoğdular(xx), Efe Kurtuluş(xx)SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Can (xx), Ferit (xxx), Zahit (xxx)(Dk. 90 Can Aksu ), Dilaver (xx)(Dk. 85 Savaş), Yasin (xx), Ferhat (xx), İsmail (xx), Oğuz Kocabal(xx), Serkan (xx)(Dk. 90 Aper), Ömer Özdemir (xxx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Sertaç (xx), Cihan Can (xxx), Erdi (xxxx), Süleyman (xx)(Dk. 72 Abdulkadir x) Burak (xxx)(Dk. 72 Selim x), Devrim (xxx), Abdulkadir (xx), Uğur (xx), Gökhan (xx), Taha (xx)(Dk.90+7 Batuhan)GOL: Dk. 10 Ferit, Dk. 36 Zahit ( Sakaryaspor ), Dk. 23 Burak, Dk. 90+2 Devrim (Keçiörengücü)KIRMIZI KART: Dk.90+3 Gökhan Meral (Keçiörengücü)SARI KART: Serkan, Ömer, İsmail (Sakaryaspor), Erdi, Cihan, Taha (Keçiörengücü) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Sakaryaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 10'uncu dakikada Ferit ve 36'ncı dakikada Zahit atarken, konuk Keçiörengücü'nün gollerini 23'üncü dakikada Burak ve 90+2'nci dakikada devrim kaydetti.10'uncu dakikada Ferhat'ın şutunda top kaleci Metin'den döndü. Dönen topta Ferit'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.23'üncü dakikada Abdulkadir'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Burak Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.36'ncı dakikada Ömer'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Zahit sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.90+2'nci dakikada kullanılan korner sonrasında Sakaryaspor ceza sahasında oluşan karambolde Devrim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.- Sakarya