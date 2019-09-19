Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı
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Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

41 dakika önce

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi.

Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı, System.String[]

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, daha sonra kulübe gelerek sözleşmeye imza attı.

Galatasaray, Sakaryaspor, Suat Kaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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