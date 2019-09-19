Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, daha sonra kulübe gelerek sözleşmeye imza attı.