Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor

25.02.2022 15:32
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor

Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi, kaldırıldığı hastanede sürüyor.

Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi, kaldırıldığı hastanede sürüyor.

İddiaya göre, Saraçlar Caddesi'nde bir restorana giden M.R.N. burada koruma görevlisi arkadaşı Ö.M. ile sohbet etmeye başladı.

M.R.N. bir süre sonra Ö.M'nin montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Ö.M, M.R.N'ye tokat atmaya başladı.

Bayılan M.R.N, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören M.R.N'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Ö.M. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Bir grup CHP'li ertelenen kurultay kararını eleştirerek kongrelerin başlatılmasını istedi Bir grup CHP'li ertelenen kurultay kararını eleştirerek kongrelerin başlatılmasını istedi

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:39:44. #1.13#
SON DAKİKA: Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement