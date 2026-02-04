Sakız Adası'nda Göçmen Botu Faciası: 15 Ölü - Son Dakika
Sakız Adası'nda Göçmen Botu Faciası: 15 Ölü

04.02.2026 09:17
Yunanistan'da bir devriye gemisiyle çarpışan göçmen botunda 15 kişi hayatını kaybetti.

ATİNA, 4 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait devriye gemisiyle göçmen ve mültecileri taşıyan bir botun Sakız Adası açıklarında çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yunanistan'ın ulusal kanalı ERT'nin haberine göre, kurtarılan 24 kazazededen 1'i hastanede hayatını kaybetti. Daha önce denizden 14 göçmenin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklanmıştı. Yunanistan Sahil Güvenliği ve sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre hayatını kaybedenler arasında 11 erkek ve 4 kadın bulunuyor.

Ulusal Acil Yardım Merkezi'nden yapılan açıklamada kazanın salı gecesi yerel saatle 21.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Kazazedeler arasında birden fazla çocuk bulunduğu, hamile olan 2 kazazedeninse düşük yaptığı ve yaralıların durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Halen ulaşılamayan kişilere yönelik arama ve kurtarma çalışmaları, dört sahil güvenlik gemisi, gönüllü dalgıçları taşıyan özel bir tekne ve Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin de katılımıyla sürüyor.

Kaynak: Xinhua

