Salça günleri Belsin'de de devam edecek - Son Dakika

Salça günleri Belsin'de de devam edecek
Melikgazi'de tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilen 'Melikgazi Salça Günleri' 29 Ağustos-06 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Mahallesi Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu arkasında yapılacak.
Melikgazi'de tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilen 'Melikgazi Salça Günleri' 29 Ağustos-06 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Mahallesi Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu arkasında yapılacak.
Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı 'Salça Günleri'ne tüm Melikgazilileri davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Salça kaynatılacak bölgeleri ekiplerimizle inceleyerek belirledik. İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenliyoruz. Salça Günleri'nde Melikgazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını pandemi kapsamında tüm tedbirlere uyarak yapabilecek. Salça döneminde vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet alıyoruz. Hem bu şikayetlerin önüne geçtik hem de çevre kirliliği oluşmasına engel olduk. Bu kapsamda kültürümüz devam ediyor geleneklerimizden de kopmuyoruz. Vatandaşlarımız da çok memnun kalıyor." dedi.
Melikgazi Belediyesi vatandaşlara alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan, tuz ve domates çekim hizmetini de ücretsiz veriyor. - KAYSERİ
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