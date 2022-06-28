Saldırganlar serbest kalınca doktor diplomasını yırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Saldırganlar serbest kalınca doktor diplomasını yırttı

28.06.2022 23:22

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görevi başında saldırıya uğrayan acil doktoru, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görevi başında saldırıya uğrayan acil doktoru, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan acil doktoru Şeyhmus Baraş, saldırganlar mahkeme tarafından serbest bırakılınca diplomasını yırttı. Adliye önünde diplomasını yırtan doktor, mesleği bıraktığını söyleyerek evine giderken doktorun arkadaşları ise yırtık diplomanın parçalarını topladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özel bir tıp merkezinin acil servisinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, hasta ile ilgili işlem yaptığı sırada iddiaya göre sistemde sorun yaşandı. Doktorun hastaya hata yaşandığını söylemesi üzerine, konuya müdahil olan başka bir şahıs, doktora saldırdı. Saldırganın yakınları da doktoru darp etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerden kaçan doktor, yönetim odasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının engellemeye çalıştığı darp anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde bilgi işlem masasına giden doktorun sistemde yaşanan sorunun neden kaynakladığını sorduktan sonra acil servis bölümüne gittiği ve saldırıya uğradıktan sonra yönetim odasına doğru gitmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerin devamında ise yumrukların hedefi olan doktoru korumaya çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun çabasının olduğu gözlendi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ticaret ve sanayi odası temsilcisine silahlı saldırı Ticaret ve sanayi odası temsilcisine silahlı saldırı Son dakika: Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada Son dakika: Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırganlar serbest kalınca doktor diplomasını yırttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 23:29:16. #1.13#
SON DAKİKA: Saldırganlar serbest kalınca doktor diplomasını yırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement