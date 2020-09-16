TOKAT Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyor - Son Dakika

TOKAT Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyor

Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyorTOKAT'ta rahim kanseri teşhisi konulan Saliha Laçinyurt'un (41) sağlığına kavuşması için aylık 52 bin TL değerindeki ithal ilacı 6 ay kullanması gerekiyor.

Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyor

TOKAT'ta rahim kanseri teşhisi konulan Saliha Laçinyurt'un (41) sağlığına kavuşması için aylık 52 bin TL değerindeki ithal ilacı 6 ay kullanması gerekiyor. İlk ay kullanılacak ilacın ücretini ödeyen eşi İbrahim Laçinyurt (47), 312 bin TL tutarındaki toplam ücreti ödeyecek güce sahip bulunmuyor. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan Laçinyurt ailesi, yardım bekliyor.

Turhal ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Saliha Laçinyurt, 3 yıl önce karnında aniden şişlik oluşunca hastaneye gitti. Yapılan incelemeler sonucu Laçinyurt'a rahim kanseri teşhisi konuldu. Kanser tedavisi görmeye başlayan Laçinyurt, bu süreçte 5 ameliyat geçirdi. Son ameliyatta göğüsleri alındı. Laçinyurt'a sağlığına kavuşması için ithal ilaçları kullanması gerektiği belirtildi. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğünde 3 bin 700 TL maaşla çalışan eşi İbrahim Laçinyurt, kendi imkanları ile ilk ay ilaçların siparişini verdi. Ancak tedavinin devamında kullanılacak ilaçları almak için ailenin maddi durumu yetersiz kaldı. Aile Valilik izini de alarak yardım kampanyası başlattı. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan Laçinyurt ailesi, 6 ay boyunca kullanılacak 312 bin TL değerindeki ilaçların alınması için destek bekliyor.

'ANNE OLARAK BEN ÇOK YORULDUM, BİTTİM'

Hastalığın kendilerini çok yorduğunu yardım beklediklerini ifade eden anne Katibe Doğan (62), "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çok zor süreçlerden geçiyoruz. Çok yorulduk. Kızım da bizden etkileniyor. Yanında gülüp oynamıyoruz. Milletimizden, devletimizden herkesten yardım bekliyoruz. Çok mağdur durumdayız. Gözüne baktıkça eriyoruz. Bir arabanın mazotu bittiği zaman kalıyor. Biz kaldık, artık son durumdayız. Kızımın daha önce hiçbir rahatsızlığı yoktu. Midem ağrıyor dedi. Doktora gidemeden birden balon gibi şişti. Doktora götürdük rahim kanseri teşhisi koydular. Anne olarak ben çok yoruldum, bittim" dedi

'YAŞAMAYA DÖRT ELLE BAŞLAMAK İSTİYORUM'

3 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini ifade eden Saliha Laçinyurt, "Kemoterapi aldım, ameliyatlar geçirdim, göğüslerim alındı. 3 yıl ailemin desteği ile bugüne kadar geldik. Şu an bana yazılmış olan ilacı beklemekteyim. Bu ilaca bir an önce kavuşabilmek ve yaşamaya dört elle başlamak istiyorum. 9 yaşında kızım var. Allah'ım inşallah beni ona bağışlar. Gerçekten benim için zor bir süreç, dayanamıyorum artık. Devletimiz sesimizi duysun ve böyle zor ilaçları herkesin kolaylıkla almasını istiyorum. Benim gibi nice hastalar var. Herkese yardımı ve desteği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEYE GİDEMEDİM'

Annesine bakmak için liseden sonra eğitimini bırakan Seda Laçinyurt (19) ise "Anneme bakmak zorunda olduğum için liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gidemedim. Bu herkesin başına gelebilir. 3 senedir bu hastalıkla mücadele ediyoruz. 3 sene önce rahim kanseri ile başladık, devamında 5 organı alındı. Tam bitti derken sonrasında göğüsleri alındı. Şu an tedavisi için gerekli ilaç asgari ücretle geçinen bir aile için fazla. Sesimizi duyan herkesten yardım etmelerini bekliyoruz" dedi.

TOKAT Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyor

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT Saliha'nın ilacı için ailesi destek istiyor - Son Dakika

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