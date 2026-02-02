Saliha Şahin Sakatlandı - Son Dakika
Saliha Şahin Sakatlandı

02.02.2026 23:16
Zeren Spor'dan Saliha Şahin'in sakatlığı, Türk Hava Yolları maçı öncesi açıklandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor, Türk Hava Yolları müsabakası öncesindeki antrenmanda sakatlık yaşayan Saliha Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Saliha Şahin, 30 Ocak tarihinde oynanan Türk Hava Yolları müsabakası öncesinde yapılan antrenmanda sol kuadriseps bölgesinde ağrı hissetmiş ve yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzda ikinci derece strain (kas zorlanması) tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve yapılan son kontroller doğrultusunda sporcumuzun Dresdner SC karşılaşması kafilesine dahil edilmemesine ve tedavi sürecinin Ankara'da devam etmesine karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Spor

