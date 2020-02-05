Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi - Son Dakika

Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi

6 saat önce

Salihli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Modern Pazaryerinde kurulan üretici pazarı, ikinci el eşya pazarı ve açık oto pazarı işgaliye ücretlerini belirledi.

Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi, System.String[]

Salihli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Modern Pazaryerinde kurulan üretici pazarı, ikinci el eşya pazarı ve açık oto pazarı işgaliye ücretlerini belirledi.


Salihli Belediye meclisi Şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın şehir dışında olması nedeniyle Meclis Başkan Vekili Mehmet Uygun başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Modern Pazaryeri'nde cuma günleri kurulan Üretici Pazarı, cumartesi günleri kurulan 2. El Üretici Pazarı ve pazar günleri kurulan Araba Pazarı'ndaki işgaliye fiyatlarını belirledi. Komisyon raporlarına göre Üretici ve 2. El Eşya Pazarında tezgah açanlardan 15 lira, Araba Pazarında ise araç başı 15 lira ücret alınması oy birliği ile kabul edildi.


Toplantıda Yılmaz Mahallesinde bulunan 180 dönümlük silajlık mısır ve yem bitkilerinin satılabilmesi için 2020 yılında uygulanacak olan kilogram fiyatı 0.45 lira olarak belirlenirken, Cumhuriyet Mahallesi 2254 ada 32 nolu parselin imar planı değişikliği talebi, Taytan Mahallesi 187 ada 1 ve 9 nolu parsellerin bitişik nizama dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği talebi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının değerlendirilmesi için imar komisyonuna ek süre verilmesi talebi kabul edilirken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2020 yılı Gelir Tarifesine açıklama olarak eklenmesi gereken maddelerin görüşülmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna, İlçe merkezinde yer alan zemin katlarda dükkan yapılan yapılarda uygulanacak olan sundurma sistemi standartlarına göre gölgelik alan oluşturulması talebi ise İmar, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edildi. - MANİSA

Zeki Kayda, Pazaryeri, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu
Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli Belediye meclisi işgaliye ücretlerini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]