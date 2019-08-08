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Salihli'de Kızılay kurban bağış standı açtı

6 dakika önce

Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında vatandaşların kurban bağışını almak üzere Sevgi yolu girişinde stant açtı.

Salihli'de Kızılay kurban bağış standı açtı, System.String[]
Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında vatandaşların kurban bağışını almak üzere Sevgi yolu girişinde stant açtı.

Kızılay'ın geleneksel hale gelen vekaletle kurban kesim kampanyası 2019 yılında da devam ederken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılay Salihli Şubesi tarafından Hamidiye Camisi yanında kurulan stantta kurban vekaletleri hayırseverlerden alınıyor. Kızılay Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, kampanya kapsamında hayırseverlerin kurban bağışlarının usulüne uygun olarak kesileceğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

"Kurban'ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanyayı sürdürdüklerini dile getiren Musal, 2019 senesi için kurban vekalet fiyatlarının yurt içi hisse bedelinin 850 TL, yurt dışı hisse bedeli ise 725 TL olarak açıklandığını anımsattı. Kızılay Gönüllüleri'nin de destek verdiği stantta Türk Kızılayı'na kurban vekaletlerini vermek isteyen vatandaşlara bilgilendirmelerde de bulunulduğunu belirten Musal "Hayırseverlerimiz Salihli Sevgi Yolu girişinde bulunan Bağış standımıza veya Kurudere Caddesinde bulunan Şube Binamızda Makbuz karşılığında kurban bağışlarını verebilirler" dedi. - MANİSA
Salihli, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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