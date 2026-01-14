Salihli Esnaf Odası\'nda Yeni Başkan Emre Demir

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 adayın yarıştığı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda yeni başkan Emre Demir oldu.

988 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan Murat Makasçı ile Emre Demir ve Yıldırım Yılmaz yarıştı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlanmasının ardından gidilen seçimlerde kullanılan 773 oyun 358'ini alan Emre Demir, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı seçildi. 7 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Murat Makasçı 283, Yıldırım Yılmaz ise 125 oy aldı.

Yeni başkan Demir, başta ailesi olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür etti. - MANİSA