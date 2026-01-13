Salıpazarı Barajı'nda Gecikme Eleştirisi - Son Dakika
Salıpazarı Barajı'nda Gecikme Eleştirisi

13.01.2026 10:38
CHP'li Murat Çan, Salıpazarı Barajı'nın zamanında tamamlanmadığını ve bölgedeki sel riskini artırdığını söyledi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, 2017 yılında yapımına başlanan Salıpazarı Barajı'nın 2025'te teslim edilmesi gerekirken halen tamamlanmadığını belirterek, "Taahhütler tutulmadı, baraj su tutmuyor, vatandaş yine kaderine terk edildi" dedi.

Salıpazarı Barajı önünde konuşan Çan, iktidarın verdiği sözleri tutmadığını vurguladı. Barajın 2025 yılı sonunda tamamlanacağının ilan edildiğini hatırlatan Çan, "Bu taahhüdü verenler 2023 seçimlerinde yeniden işbaşına geldiler. Ama bugün hala baraj su tutmuyor. Bu yapı, bölgedeki sel riskini azaltacak en ufak bir güvence dahi yaratmış değil" ifadelerini kullandı.

Bölgenin her yıl aynı tabloyla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Çan, "Ocak ayındayız. Haziran ve temmuz aylarında yağışların en yoğun olduğu döneme girilecek. Baraj su tutmadığı için Salıpazarı'nın mahalleleri, Terme'nin mahalleleri yine sel ve su baskınlarına maruz kalacak. Bunun sorumlusu kim?" diye sordu.

Sel felaketlerinin tarımı bitirme noktasına getirdiğini belirten Çan, "Vatandaşın ürünü her yıl heba oluyor. İnsanlar emek veriyor, ekiyor, biçiyor ama bir gecede her şey sular altında kalıyor. Sonuç; çiftçi üretimden vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu bir doğa olayı değil, açık bir yönetim zaafıdır" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Çan, "Bir kez daha söylüyoruz. Bir an önce ama gerçekten bir an önce, 2026 yılında yeni hasarlara, yeni zararlara yol açmamak için bu baraj bitirilmek zorunda. Aşağıdaki sel kapanları derhal tamamlanmalı" diye konuştu.

Salıpazarı Barajı'nın yalnızca bir inşaat değil, bölgenin geleceği olduğunu vurgulayan Çan, "Bu bölge hem sulama suyuna hem içme suyuna kavuşmalı hem de sel ve su baskınlarından kurtulmalı. Yıllardır süren bu gecikmenin artık hiçbir bahanesi kalmamıştır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

