Salıpazarı\'nda İmar Yolları Açılıyor

12.01.2026 12:16
Salıpazarı'nda kapalı imar yolları açılarak ulaşım ve estetik gelişim hedefleniyor.

Salıpazarı Belediyesince, ilçenin gelişimi ve şehirleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla uzun süredir kapalı durumda bulunan imar yollarının açılmasına başlandı.

Orta Mahalle'de başlatılan çalışmalar kapsamında, yeni imar planında yer almasına rağmen yıllardır kullanılmayan yollar belediye ekiplerince ulaşıma kazandırılıyor. Çalışmalarla ilçedeki ulaşım ağının genişletilmesi ve mahalle sakinlerinin daha rahat ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar planında yer almasına rağmen uzun süredir kullanılamayan yolları hizmete açtıklarını söyledi.

Karaca, "İlçemizin hem estetik görünümünü hem de ulaşım imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz Salıpazarı'nı daha planlı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Orta Mahalle'deki çalışmaların ardından diğer mahallelerde de imar yollarını kademeli olarak açmayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Refaettin Karaca, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Orta, Son Dakika

