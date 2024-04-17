Worldcoin, World Chain adlı Katman-2 Blockchain ağını duyurdu - Son Dakika
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Kripto

Worldcoin, World Chain adlı Katman-2 Blockchain ağını duyurdu

Worldcoin, World Chain adlı Katman-2 Blockchain ağını duyurdu

Tools for Humanity kurucu ortağı ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Worldcoin şirketi, World Chain adlı özel bir Katman-2 Blockchain ağı duyurdu. Ethereum destekli bu yeni ağ, daha hızlı ve güvenli işlemler sunmayı vaat ediyor.

17.04.2024 18:47  Güncelleme: 18:53
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Tools for Humanity kurucu ortağı ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Worldcoin şirketi Blockchain alanında genişlemeye devam ediyor. Şirket tarafından yapılan son açıklamayla Worldcoin projesi için özel bir Katman-2 Blockchain ağı olan World Chain duyuruldu. Ethereum destekli bu yeni Blockchain ağı, kullanıcılar için daha hızlı ve güvenli işlemler vaat ediyor.

World Chain ile Daha Güvenli ve Hızlı Blockchain Deneyimi

Sam Altman'ın kurucu ortağı olduğu Tools for Humanity, Worldcoin projesi kapsamında verimlilik ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla kendi Katman-2 Blockchain ağı olan World Chain'i duyurdu.

Bu yeni Blockchain ağı, Ethereum ağı tarafından desteklenecek ve daha hızlı işlem imkanı sunacak. Worldcoin tarafından yapılan açıklamaya göre World Chain, doğrulanmış kullanıcıların, otomatik sistemlerle rekabet etmeden işlem yapabilmesi için özel imtiyazlar ve ücretsiz işlemler sağlayacak.

Sam Altman, bu yeni girişimin, internet ortamında insanları ve otomatik sistemleri ayırt etmeye yönelik büyük bir adım olduğunu belirtti. Worldcoin projesi, kullanıcıların iris taraması yaparak kimliklerini doğrulaması üzerine kripto para birimi WLD ile ödüllendirilmelerini sağlıyor. Bu sistem, internetin sağlıklı bir geleceği için insan temelli bir doğrulama sistemine olan ihtiyacı vurguluyor.

World Chain'in tanıtımıyla birlikte, bu platformun geniş çapta kabul görmesi ve mevcut kullanıcıların daha ekonomik ve güvenilir işlemler yapabilmesi bekleniyor. Tools for Humanity, World Chain'in yaz aylarında kullanıma sunulacağını açıkladı. Son olarak şirket tarafından yapılan açıklamada Worldcoin'e şu ana kadar 5 milyondan fazla kişi kaydolduğu belirtildi.

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Son Dakika Kripto Worldcoin, World Chain adlı Katman-2 Blockchain ağını duyurdu - Son Dakika

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