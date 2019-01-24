Şam'da Patlama
1 saat önce
Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Şam'ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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