Son Dakika Haberleri: Şam'da Patlama

Şam'da Patlama

1 saat önce

Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Şam'ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

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