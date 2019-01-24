Şam'da Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.



Şam'ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. - ŞAM

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