Saman pazarının "Asiye Ablası" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saman pazarının 'Asiye Ablası' - Son Dakika

Saman pazarının "Asiye Ablası"

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaptığı ızgaraları ve demlediği çayı satan 40 yaşındaki Asiye Göçmen, kurduğu çadırda aile bütçesine destek olmaya çalışıyor.

Saman pazarının

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaptığı ızgaraları ve demlediği çayı satan 40 yaşındaki Asiye Göçmen, kurduğu çadırda aile bütçesine destek olmaya çalışıyor.

Haftanın 7 günü kurulan saman pazarında çadırdan yapılan derme çatma iş yerini 5 yıldır işleten Asiye Göçmen, çocuklarını okula gönderdikten sonra geldiği ekmek teknesinde, hazırladığı çay ve ızgaraları, saman satmak ve almak için gelen vatandaşlara satıyor.

Pazarın "Asiye Ablası", çocuklarını okutarak meslek sahibi yapabilmenin umuduyla her gün büyük bir heyecanla ekmek teknesini açıyor.

Asiye Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin hayvan pazarında aynı şekilde çay ve ızgara çeşitleri satmak için tezgah açtığını kendisinin de aile bütçesine destek için saman pazarında tezgah açtığını söyledi.

Tek bir kişinin çalışmasıyla geçimin zorlaştığını anlatan Göçmen, eli ayağı tuttuğu sürece de hem eşine destek olacağını hem de çocuklarını okutmak için çalışacağını aktardı.

Saman pazarında çalışan tek kadın olduğunu ifade eden Göçmen, şunları söyledi:

"Çalışmak ne kadar zor olsa da çalışmak zorundayım. Çocuklarım için tüm zorluklara katlanmak zorundayım. Sabah erkenden küçük kızımı okula gönderdikten sonra buraya geliyorum. Sobamı yakıyorum, çayımı koyuyorum, ızgaramı yakıyorum ve her türlü hazırlığımı yapıyorum. Daha sonra da satış yapmaya başlıyorum. Tüm masrafları çıktıktan sonra bazı gün 50, bazı gün 30 lira kazançla günümü geçiriyorum. Masraflarımız bazen cebimizden gidiyor, bazen yazdırıyoruz. Samancılar gelir, burada bir ticaret dönerse iş oluyor. Onlar gelmezlerse o da olmuyor. Benim müşterilerim saman alıp satanlar."

Ankara, Sabah, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu kanserden hayatını kaybetti
Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür Büyük rezalet! Evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki görüntüleri çekti Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor

Son Dakika Haberleri
20:11 Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
20:10 Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı - Son Dakika
20:09 Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
20:07 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
20:06 Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:15:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saman pazarının "Asiye Ablası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]