Samandağ Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamda kafelerden, okullardan ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağ toplanıyor.



Konuyla ilgili Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde her hafta farklı mahallerde okullar, esnaflar ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Bazı okullardan da birikmiş geri dönüşüme elverişli atıklar toplandı. Atatürk Mahallesinde hizmet veren bir kafeden geri dönüşüme katkı sağlamak, çevre korumada farkındalık oluşturmak amacıyla işyerinde biriktirmiş olduğu ambalaj atıklarını belediyenin anlaşmış olduğu geri dönüşüm firmasına teslim etti. Ayrıca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek olan okullar arası bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında, Çöğürlü Ortaokulu'ndan 55 litre, Sıdıka Bedia Kara İlkokulu'ndan 65 litre bitkisel atık yağ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ekiplerince toplandı." - HATAY

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