Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor

Samandağ Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamda kafelerden, okullardan ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağ toplanıyor.

Konuyla ilgili Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde her hafta farklı mahallerde okullar, esnaflar ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı okullardan da birikmiş geri dönüşüme elverişli atıklar toplandı. Atatürk Mahallesinde hizmet veren bir kafeden geri dönüşüme katkı sağlamak, çevre korumada farkındalık oluşturmak amacıyla işyerinde biriktirmiş olduğu ambalaj atıklarını belediyenin anlaşmış olduğu geri dönüşüm firmasına teslim etti. Ayrıca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek olan okullar arası bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında, Çöğürlü Ortaokulu'ndan 55 litre, Sıdıka Bedia Kara İlkokulu'ndan 65 litre bitkisel atık yağ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ekiplerince toplandı." - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Mithat Nehir, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Samandağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar 20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:16:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]