SAMDOB "Arda Boyları" balesini sahneledi - Son Dakika
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SAMDOB "Arda Boyları" balesini sahneledi

25.03.2022 21:32

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini sahneye koydu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini sahneye koydu.

SAMDOB, prömiyeri 2015'te yapılan bale eserini, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda yeniden sanatseverlerin beğenisine sundu.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı eserin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı Murat Yılmaz tarafından yapıldı.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motifleri de yer alıyor.

Eser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.

SAMDOB Arda Boyları balesini sahneledi
SAMDOB Arda Boyları balesini sahneledi
SAMDOB Arda Boyları balesini sahneledi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAMDOB 'Arda Boyları' balesini sahneledi - Son Dakika


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