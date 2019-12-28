SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri - Son Dakika

SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde "unutulmaz film müzikleri" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri, System.String[]

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde "unutulmaz film müzikleri" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB'un, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri tek bölümden oluştu. Konserde, hafızalarda yer etmiş "Cesur Yürek", "Evde Tek Başına", "Siyah Orfe", "Star Wars", "Görevimiz Tehlike" ve "Tosun Paşa" filmlerinin müzikleri ile "New York New York", "Myway", "La Vie En Rose" şarkıları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hakan Kalkan'ın orkestra şefliğini yaptığı konserde, soprano Derya Belevi, mezzo soprano Leyla Ceren Koç ve bariton Şahan Gürkan solist olarak, Bengi Yardımlı da başkemancı olarak yer aldı.

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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