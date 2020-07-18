SAMDOB "Sahnede Hayat Var" açık hava konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

SAMDOB "Sahnede Hayat Var" açık hava konseriyle sanatseverlerle buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Sahnede Hayat Var. Opera, Bale Kolaj Konseri"ni yeniden sanatseverlerin izlenimine sundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Sahnede Hayat Var. Opera, Bale Kolaj Konseri"ni yeniden sanatseverlerin izlenimine sundu.

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SAMDOB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinliklerini, normalleşme kapsamında kademeli olarak devam ettiriyor.

SAMDOB'un ön bahçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi kapsamında açık hava sahnesine dönüştürüldü.

Piyanist Nona Tsutskiridze'nin solistlere eşlik ettiği konserde mezzosopranolar Polen Yağmur Arslan ve Selin Yılmaz, tenorlar Halil Kaplan ve Yunus Emre Kemal Sönmez ile bas Yağmur Oksayoğlu sahneye çıktı.

Anjelika Akbar'ın "Bach A L'Orientale" albümünden iki parçaya, bale sanatçısı Özlem Özdemir sosyal mesafe kurallarını gözeterek koreografi hazırladı.

Çalışmada, bale sanatçıları Damla Güven, Özlem Özdemir, Çağıl Han Öztornacı, Ecem Günaydın, Çiğdem Zorlukol, Sıla Aşık, Ege Oral, Ozan Fakıoğlu ve Ekin Su Cemgil yer aldı.

Konseri, Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda sanatsever ücretsiz olarak izlendi.

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Sahnede Hayat Var' açık hava konseriyle sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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