Son Dakika Haberleri: Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü
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Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü

6 saat önce

Belarus'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

Samet Kartal, Muaythai'de Avrupa üçüncüsü, System.String[]

Belarus'ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.


Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası 04 - 11 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi ve ülkemizi temsilen katılan sporculardan Samet Kartal 58 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Samet Kartal ve Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Samet Kartal, Belarus, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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