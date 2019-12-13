Şampiyon off-road pilotlarına plaket verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şampiyon off-road pilotlarına plaket verildi - Son Dakika

Şampiyon off-road pilotlarına plaket verildi

6 saat önce

Türkiye Off-Road Şampiyonu olan 54 Otomobil Sporları Kulübü pilotlarına plaket verildi.

Şampiyon off-road pilotlarına plaket verildi, System.String[]

Türkiye Off-Road Şampiyonu olan 54 Otomobil Sporları Kulübü pilotlarına plaket verildi.

Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç, 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan ile off-road pilotları katıldı.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, şampiyon pilotları tebrik etti.

Her sporun bir zeka oyunu olduğunu dile getiren Yüce, "Cesareti, adrenali, gücü, beyni, hareketi, sevgiyi hepsini içinde barındıran off-road sporudur. Hiç bir şey yapmasanız bile seyretmek insana cesaret veriyor. Off-road sporu bundan böyle Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği halinde. Zaten fizik, cesaret sizde var, bize düşen ekonomik katkıdır ve bir takım sosyal gereksinimlerinizi, taleplerinizi yerine getirmektir. Buna hazır olduğumuzu daha önce gündeme getirmiştik. Sizin için ne gerekiyorsa Büyükşehir olarak yapılacaktır." diye konuştu.

Bilal Bakan da 3 yıl üst üste şampiyon olduklarını belirterek, önlerindeki şampiyonalarda da Sakarya'ya kupalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından pilotlara palet verilirken, kulüp tarafından Ekrem Yüce'ye gemi maketi hediye edildi.

Sakarya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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