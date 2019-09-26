Şampiyon sporcu Başkan Yıldırımı ziyaret etti

Muay Thai Türkiye Şampiyonu Ceren Aras Dünya Şampiyonası öncesi Gölbaşı Belediye Başkan İskender Yıldırımı ziyaret etti.



Muay Thai Türkiye Şampiyonu Ceren Aras 28 Eylül - 6 Ekim Tarihleri Arasında Antalya'da Düzenlenecek Olan Gençler Muay Thai Dünya Şampiyonası öncesinde Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Yıldırım, hem Gölbaşı hem de ülkemizin gurur kaynağı olan Ceren Aras ile gurur duyduklarını belirterek, "İlçemizden yetenekli sporcuların yetişmiş olmasının herkesi mutlu ettiğini birçok branştaki yetenekli çocuklarımız ile hem ulusal hem de uluslararası platformlarda büyük başarılara imza atıyorlar. Ben buradan her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genç sporcularımızı ve hocalarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporculara desteğimiz sürecek" diye konuştu. - ADIYAMAN