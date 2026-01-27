Şampiyonlar Ligi'nde 8. Hafta Maçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 8. Hafta Maçları

27.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta yarın, Galatasaray Manchester City ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı yarın TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.

Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi.

Son hafta maçlarının programı şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)???????

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan)

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya)

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde 8. Hafta Maçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:28:28. #7.11#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde 8. Hafta Maçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.