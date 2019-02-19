Şampiyonlar Ligi'nde Golcülerin Gecesi: Messi, Lewandowski ve Mo Salah Sahaya Çıkıyor
30 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 19 Şubat Salı ve 20 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 maçla devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 19 Şubat Salı ve 20 Şubat Çarşamba
günü oynanacak 4 maçla devam edecek. Olympique Lyon
Salı akşamı İspanyol devi Barcelona
'yı konuk ederken, aynı saatlerde Liverpool
sahasında Bayern Münih
ile karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:10
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