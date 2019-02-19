Şampiyonlar Ligi'nde Golcülerin Gecesi: Messi, Lewandowski ve Mo Salah Sahaya Çıkıyor

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Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor

Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti