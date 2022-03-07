Şampiyonlar yetiştiren hoca ve kızı kaza kurbanı - Son Dakika
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Şampiyonlar yetiştiren hoca ve kızı kaza kurbanı

07.03.2022 13:27
Şampiyonlar yetiştiren hoca ve kızı kaza kurbanı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ölenlerin, Afyonkarahir'da düzenlenen tekvando şampiyonasına gittikleri öğrenildi.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ölenlerin, Afyonkarahir'da düzenlenen tekvando şampiyonasına gittikleri öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Eskişehir Afyon karayolu 54. kilometresinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ercan A. idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi otobüsü ile Nadir Özsoy'n kullandığı 26 ABH 156 plakalı bir otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebi ile kafa kafaya çarpıştı. İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada, otomobil içerisinde bulunan şampiyon öğrenciler yetiştiren Nadir Özsoy, sporcu kızı Semanur Özsoy ve bir sporcunun babası Hüseyin Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sporcu Görkem Sarı ise Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Onlarca şampiyon sporcu yetiştirmiş

Kazada kızı ile hayatını kaybeden Nadir Özsoy'un askerlikten emekli olduktan sonra yüzlerce sporcu yetiştirdiği, öğrencilerinin tekvando dalında şampiyonluklar elde ettiği öğrenildi. Kazada babasıyla hayatını kaybeden Semanur Özsoy'un da aynı dalda sporcu olduğu belirtildi. Baba kızın bir turnuva sonrasında çekilmiş oldukları fotoğraf ise görenleri hüzünlendirdi.

Öte yandan hayatını kaybeden Hüseyin Kaplan'ın ise bir sporcunun babası olduğu ve oğlunu izlemek için Afyonkarahisar'a gittiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Şampiyonlar yetiştiren hoca ve kızı kaza kurbanı
Şampiyonlar yetiştiren hoca ve kızı kaza kurbanı

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Eskişehir, Otomobil, işçi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şampiyonlar yetiştiren hoca ve kızı kaza kurbanı - Son Dakika


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