Samsun 121 ahşap camiye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Samsun 121 ahşap camiye ev sahipliği yapıyor

30.04.2022 12:04
Samsun 121 ahşap camiye ev sahipliği yapıyor

İl genelinde 121 ahşap cami bulunan Samsun, Anadolu'nun ayakta kalan en eski ahşap camisini de barındırıyor.

İl genelinde 121 ahşap cami bulunan Samsun, Anadolu'nun ayakta kalan en eski ahşap camisini de barındırıyor.

Şehrin ilk ahşap camisi olarak bilinen Göğceli Camisi 1206 yılında Selçuklular döneminde Çarşamba ilçesinde çivi kullanılmadan karaağaç, dişbudak ve kestane ağaçları kullanılarak, sonuncusu ise 1957 yılında Salıpazarı ilçesinin Alan köyünde inşa edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, Samsun'un ahşap cami zengini bir şehir olduğunu söyledi.

Anadolu'nun ayakta kalan en eski ahşap camisinin de Samsun'da olduğunu vurgulayan İpekdal, kentte 121 ahşap cami bulunduğu belirtti.

Samsun'un orman zengini olması dolayısıyla geçmişte camilerin inşasında bolca ahşap kullanıldığına işaret eden İpekdal, şöyle devam etti:

"Kentteki ahşap camilerin büyük kısmı ibadete açık durumda. Restorasyonu devam edenler de var. Kavak, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Asarcık ilçelerinde ahşap camilerimiz var. Yoğunluk olarak Çarşamba ilçesinde daha fazla. Bölgedeki en eski çivisiz camilerden Ordu Köyü Camisi, Taceddinoğulları Beyliği tarafından yaptırılmış. Terme'de Pazar Camisi'nin de yakın zamanda restorasyonu yapıldı. Şehir merkezinde yaşayan bir cami. Halen beş vakit namazın kılındığı, ramazanda mukabelelerin okunduğu bir cami."

Kavak ilçesindeki Bekdemir Camisi'nin ise bölgedeki kalem işi süslemeleri en güzel cami olduğunun altını çizen İpekdal, "Ahşap cami hazinemizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Köylerdeki ahşap camilerin yanında betonarme camiler de var. Eski camilerdeki ruhu yeni camilerde bulmak kolay olmuyor. Ahşaplarına sinmiş Kur'an seslerini hissederek bu camileri hayatta tutmaya devam edelim." diye konuştu.

İpekdal, tarihi camilere vatandaşların da sahip çıkması gerektiğine dikkati çekerek, "Ecdadımızın gösterdiği hassasiyetin daha fazlasını göstererek bizden sonraki nesillere bu kültür varlıklarımızı aktarmamız gerekir. Çünkü bunlar, bizim tapu senedimizdir. Yüzlerce yıldır içinde ibadet edilen, ruhumuzu dinlediğimiz yerlerdir. Onlara sahip çıkmamız vatandaşlık görevidir." ifadesini kullandı.

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Selçuklular, Çarşamba, Samsun, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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