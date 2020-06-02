SAMSUN 33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü -TEKRAR - Son Dakika

SAMSUN 33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü -TEKRAR

33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü -TEKRARSAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı'nın karşı yakasında yer alan 15 mahallede oturanlar, yaklaşık 2 saat süren yolu gitmemek için ulaşımlarını 33 yıldır baraj gölünden ilkel sandal ve kayıklarla sağlıyor.

33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü -TEKRAR

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı'nın karşı yakasında yer alan 15 mahallede oturanlar, yaklaşık 2 saat süren yolu gitmemek için ulaşımlarını 33 yıldır baraj gölünden ilkel sandal ve kayıklarla sağlıyor. Ulaşım sorunu belediye tarafından alınan feribotla güvenli hale getirilerek çözüldü.

Vezirköprü ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine 1987 yılında yapılan Altınkaya Baraj'ında su tutmasıyla birlikte oluşan göl nedeniyle 15 mahallenin, ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan karayolu su altında kaldı. Barajın karşı yakasındaki 15 mahallenin halkı için de ulaşım sıkıntısı başladı. Araçları ile barajın etrafını dolaşanlar, ancak 2 saatte ilçeye ulaşabiliyor. Samsun kent merkezine gelmek isteyenler ise Sinop'un Durağan ilçesi üzerinden yaklaşık 3 saatlik bir yolu katetmek zorunda kalıyor. Mahalle halkının ulaşım sorununa çözüm için feribot seferleri düzenlenmeye başlandı. Araçlarıyla 18 kilometre gidenler, Çobandere mevkiine gelerek feribotla 10 dakika süren yolculuğun ardından baraj gölünün karşısına geçiyor.

BELEDİYE SORUNU ÇÖZDÜ

Tuzla'da faaliyet gösteren özel bir firmaya yaptırılan 'Altınkaya 55' isimli feribot, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'un Vezirköprü, Alaçam ve Bafra ilçeleri ile Sinop'un Durağan ilçesinin birbiriyle ulaşımını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edildi. 2 mürettebat, 12 yolcu, 4 araç kapasiteli, 17 metre uzunluğunda ve 5,60 metre genişliğindeki arabalı feribotun yapımı 6 ay sürdü. İstanbul'dan 20 metre uzunluğundaki TIR ile polis eskortu eşliğinde Samsun'a getirilen feribot, dün de bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kontrolünde Bafra ilçesinden Altınkaya Barajı'na vinç yardımıyla indirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan'ın koordinesinde suya indirilerek ilk seferini yapan feribot, bölge halkının can ve mal güvenliğini de sağlayacak. Acil durum, yangın ve afet durumlarında da hizmet verecek 40 ton ağırlığındaki bu deniz taşıtı, tek seferde bir itfaiye aracı ve bir kamyon ile 2 otomobil ve 1 ambulansı da taşıyabilecek kapasiteye sahip.

DEMİR: BÖLGE HALKINA HAYIRLI OLSUN?

10 mil sürat yapabilen Bafra, Alaçam, Vezirköprü ve Durağan ilçelerinin yanı sıra çok sayıda mahalleyi de birbirine bağlayacak olan feribotun bölge halkına hayırlı olmasını temenni eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Suya indirilmesinde emeği geçen hem bakanlık hem de büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Bölge halkımızın yıllardır yaşadığı bu sorun, arabalı feribot ile çözüme kavuştu. 4 ilçe ve birçok mahalleyi birbirine bağlayacak olan bu taşıt ile vatandaşlarımızın ulaşım noktasındaki konforunu da yükseltmiş olacağız. Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler olarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla birçok yatırıma imza attık. Bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun? dedi.

SAMSUN 33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü -TEKRAR

Vezirköprü, Altınkaya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN 33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü -TEKRAR - Son Dakika

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