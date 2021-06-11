Son dakika! Barakada tartıştığı 3 arkadaşını tabancayla öldürdü - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Oğuzhan B. (28), baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29), Mustafa Önbaş (53) ve İsmail Varol'u (26) tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Kolay Mahallesi'nde bulunan Derbent Barajı kenarında meydana geldi. Barakada vakit geçiren arkadaşlar Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Oğuzhan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan B., belinden çıkardığı tabanca ile Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'a ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuzhan B. ise silahıyla bölgede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun