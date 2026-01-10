Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika
Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı

Samsun Batı Çevre Yolu\'nun Temeli Atıldı
10.01.2026 16:05
Samsun Batı Çevre Yolu'nun temeli atıldı, proje ile ulaşım süresi 40 dakikadan 10 dakikaya düşecek.

Toplam 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş 6 şeritli olarak inşa edilecek Samsun Batı Çevre Yolu'nun temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atıldı. Proje tamamlandığında mevcut 29,6 kilometrelik güzergah 13,3 kilometre kısalacak, ulaşım süresi 40 dakikadan 10 dakikaya düşecek ve yıllık 2 milyar 157 milyon liralık tasarruf sağlanacak.

Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'un Karadeniz'in kuzey kapısı konumunda bulunduğunu belirterek, "Samsun; limanı, modern lojistik merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesiyle Türkiye'nin en stratejik ticaret ve üretim üslerinden biridir. Hızla artan nüfusu ve sanayi hareketliliği, şehrimizi hem bölgesel hem de uluslararası transit trafiğin kilit geçiş noktası haline getirmiştir" dedi.

Samsun'un güçlü üretim kapasitesiyle ihracatını sürekli artırdığını ifade eden Uraloğlu, kara, deniz, hava ve demiryolu bağlantılarıyla Orta ve Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezi haline geldiğini söyledi. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.

Samsun Çevre Yolu, Canik Viyadükleri, Tekkeköy, Bafra, Kavak ve Havza köprülü kavşakları ile Havalimanı Köprülü Kavşağı'nın hizmete alındığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu'nun ise kentin ulaşım altyapısına güç katacak en büyük projelerden biri olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüm döneminde araziyi adım adım inceleyerek proje çalışmalarını yürüttüğüm Samsun Batı Çevre Yolu'nun temelini atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehrin batı aksında artan trafik yüküne dikkat çeken Uraloğlu, "Transit trafiğin şehir merkezinden geçmesi hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de lojistik akışı yavaşlatıyordu. Bu nedenle Samsun Batı Çevre Yolu'nu hayata geçiriyoruz" dedi.

Projenin teknik detaylarına da değinen Uraloğlu, "Toplam 16,3 kilometre uzunluğundaki yolumuzu 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Proje kapsamında 1.757 metre uzunluğunda iki adet çift tüplü tünel, üç viyadük ve altı köprülü kavşak yer alacak" şeklinde konuştu.

Yolun tamamlanmasıyla kentin batı aksındaki trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul yönlerine yüksek standartlı bağlantı sağlayacağız. Transit trafiğin şehir merkezinden ayrılmasıyla trafik güvenliği artacak, şehir içi yaşam kalitesi yükselecek" ifadelerine yer verdi.

Projenin ekonomik katkılarına da değinen Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Mevcut durumda 29,6 kilometrelik güzergah 40 dakikada geçiliyor. Samsun Batı Çevre Yolu tamamlandığında mesafe 16,3 kilometreye düşecek ve yol 10 dakikada kat edilecek. Böylece zamandan yıllık 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 157 milyon liralık tasarruf sağlayacağız."

Konuşmanın ardından Samsun Batı Çevre Yolu'nun temeli atıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

