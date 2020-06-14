Samsun Büyükşehir Belediyesinden kimsesizlere

Samsun Büyükşehir Belediyesi evi olmayan kimsesiz vatandaşlara sıcak bir yuva olması için "Barınma evi" yapıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 8 dönüm üzerine kurulacak olan kimsesiz barınma evinin inşaatı devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, yaptığı açıklamada, barınma evinin kış gelmeden hazır olacağını söyledi.

Ergün, herhangi bir sebeple sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara belediye olarak sıcak bir mekan imkanı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Yılın her günü 24 saat boyunca kimsesiz vatandaşlara barınma imkanı sağlanacağını aktaran Ergün, "10 oda ve 20 kişi kapasitesi ile hizmet verecek barınma evimiz, özellikle kış aylarında kalacak yeri olmayanlara sıcak bir yuva olacak. Evsiz bir vatandaşımız gün içinde girip çıkabilecek. Tesisimizde ayrıca burada kalanların gün içinde vakit geçirecekleri sosyal alanlar ile spor aktiviteleri yapacak kompleksler de yer alacak. Sosyal hayata yeniden adapte olabilmesi için her şeyi yapacağız." dedi.