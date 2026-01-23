Samsun\'da 1 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 110 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, çeşitli markalara ait ambalajların taklit edilerek paketlendiği toplam 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü olduğu öğrenilen 1 şüpheli şahıs hakkında 'sınai mülkiyet kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN