Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlıya adli kontrol

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.G, başka bir suçtan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunması nedeniyle ise tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti. Gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. tutuklanmıştı.