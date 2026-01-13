Samsun\'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 ayrı hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. yakalandı. Gözaltına alınan M.T., işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. (52) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
