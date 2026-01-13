Samsun'da 2025'te En Çok Ayakkabı Şikayeti - Son Dakika
Samsun'da 2025'te En Çok Ayakkabı Şikayeti

Samsun\'da 2025\'te En Çok Ayakkabı Şikayeti
13.01.2026 11:07
Samsun'da 2025'teki başvurularda ayakkabı sektörü yüzde 16,77 ile en fazla şikayeti aldı.

Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılında yapılan başvurularda en fazla şikayetin ayakkabı sektöründen geldiği bildirildi. Samsun genelinde hakem heyetleri, toplam değeri 198 milyon 698 bin lirayı aşan uyuşmazlıkları karara bağladı.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde, yargı mercileri dışında alternatif bir çözüm yolu sunduğu belirtilerek, bu mekanizmanın adil, hızlı ve düşük maliyetli çözüm imkanı sağladığı vurgulandı. Heyetlerin, yargının iş yükünü önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, 2025 yılında Samsun genelinde tüketici hakem heyetlerine 15 bin 620 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 15 bin 130'u karara bağlanırken, başvuruların toplam parasal değeri 198 milyon 698 bin 8 lira 73 kuruş olarak kayıtlara geçti.

En çok şikayet ayakkabı sektöründe

2025 yılı verileri hizmet ve ürün bazında değerlendirildiğinde, tüketicilerin en fazla ayakkabı ürünleriyle ilgili şikayette bulunduğu görüldü. Toplam başvuruların yüzde 16,77'si ayakkabıdan kaynaklanırken, bu alanda 2 bin 620 başvuru yapıldı. Ayakkabıyı, yüzde 6,17 ile kıyafet sektörü izlerken bu alanda 963 başvuru kaydedildi. Cep telefonu yüzde 4,80 ile 750 başvuru, beyaz eşya yüzde 4,42 ile 690 başvuru, mobilya yüzde 3,59 ile 560 başvuru, GSM aboneliği yüzde 3,50 ile 547 başvuru, kredi kartı üyelik ücreti yüzde 2,48 ile 388 başvuru, internet aboneliği yüzde 2,38 ile 371 başvuru ve elektrik süpürgesi yüzde 1,92 ile 300 başvuru ile diğer şikayet konuları arasında yer aldı.

Perakende ticaret ilk sırada

Sektörel dağılıma bakıldığında ise en fazla başvurunun perakende ticaret sektörüne yönelik olduğu bildirildi. 2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 59,03'ünün perakende ticaret sektörüne ait olduğu, bu alanda 9 bin 220 başvurunun kayıtlara geçtiği belirtildi. Perakende ticaret sektörünü, yüzde 8,55 ile abonelik hizmetleri sektörü bin 336 başvuru ile, yüzde 7,34 ile finansal hizmetler sektörü ise bin 147 başvuru ile takip etti.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, tüketicilerin haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini belirterek, tüketici hakem heyetlerinin etkin ve güvenilir bir başvuru yolu olduğunu vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

