Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4. kattan kümesin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4. kattan kümesin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Şabanoğlu Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki evlerinde oynadığı sırada açık bırakılan pencerenin sinekliğinin de açılmasıyla 4 yaşındaki Hacer Şutur, binanın bitişiğindeki kümesin üzerine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel hastanenin skandalı anne ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğin, mucize kurtuluşu
Bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutulmuş Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
22:46 Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:45 Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
22:45 İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
22:44 Spor abdulluah avcı'nın açıklamaları - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 22:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]