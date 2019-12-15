Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şabanoğlu Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki evlerinde oynadığı sırada açık bırakılan pencerenin sinekliğinin de açılmasıyla 4 yaşındaki Hacer Şutur, binanın bitişiğindeki kümesin üzerine düştü.

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