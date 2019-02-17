Samsun'da 6 Bin 384 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 384 adet uyuşturucu özelliği bulunan hapla yakalanan şahıs tutuklanırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 384 adet uyuşturucu özelliği bulunan hapla yakalanan şahıs tutuklanırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap getirilip satış yaptığının bilgisini aldıkları Y.A.'yı takibe aldı. Y.A. evinin yakınında kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.'nın üzerinden 672 kapsül sentetik ecza elde edildi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 bin 712 kapsül sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen F.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Y.A. ve F.S., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.A., tutuklanarak samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, F.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:31 Kaynak: İHA
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